5 إصابات بإطلاق نار في إبطن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب خمسة أشخاص في جريمة إطلاق نار وقعت في بلدة إبطن، مساء اليوم، السبت.

وعلم أن إطلاق النار أسفر عن إصابة بحالة حرجة، وإصابتين بحالة خطيرة وإصابتين بحالة متوسطة.

وقالت الطواقم الطبية التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء" إنها نقلت 4 جرحى إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا.

وفي الوقت الذي تشهد فيه البلدات العربية تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة، تتقاعس الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة، وفي المقابل تنشط في إصدار أوامر منع نشر حول مجريات التحقيق في الجرائم.

وقتل منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية الآن، 45 ضحية في جرائم قتل مختلفة بالمجتمع العربي، كما تبين من المعطيات أن من بين ضحايا جرائم القتل العرب في البلاد 8 نساء.