الصحة الإسرائيلية: 5 وفيات و1,163 إصابة جديدة بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي 5 أشخاص وشُخصت 1,163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منذ منتصف الليلة الماضية، وفق ما أظهرت المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، السبت.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة بلغت 27,502، بعد تعافي 21,302 من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 49,204.

وقالت الوزارة إن نتائج 25,033 فحصًا أجريت أمس، الجمعة، أكدت تسجيل 1,595 إصابة، في حين أوضحت أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم، السبت، بلغ 16,202.

وأظهرت المعطيات الرسمية أن عدد الإصابات الخطرة ارتفع إلى 217، منهم 56 موصولون بأجهزة التنفّس الاصطناعي.

ووصلت حصيلة الوفيات من جراء الإصابة بكورونا إلى 400 حالة، بعد تسجيل 5 حالات منذ منتصف الليلة الماضية، في ارتفاع بلغ 1.3%.

Advertisements

ويرقد في المشافي 589 مريضًا بكورونا، بينهم 131 إصابتهم متوسطة، فيما يتلقى 26,913 مصابا العلاج المنزلي أو في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

ودخلت حيز التنفيذ عند الساعة الخامسة من مساء أمس، الجمعة، قيود جديدة للحد من انتشار كورونا، منها تقييد التجمهر بـ10 أشخاص في مكان مغلق، و20 شخصا في مكان مفتوح، وإغلاق معاهد اللياقة البدنية، فيما تقرر إلغاء إغلاق المطاعم، وتمديد فتحها حتى يوم الثلاثاء المُقبل.

وقررت الحكومة الإسرائيليّة، أيضًا، إغلاق المجمعات التجارية، والحوانيت، والأسواق، وبرك السباحة، وصالونات الحلاقة، ومعاهد التجميل ومصالح تجارية أخرى في نهايات الأسبوع. ولا تفرض القيود الابتعاد عن البيوت لمسافة معينة. وستبقى الشواطئ مفتوحة في نهاية الأسبوع الحالي. وتكون القيود سارية من الساعة الخامسة من مساء الجمعة وحتى الخامسة صباحا من يوم الأحد.

وكلفت الحكومة رئيسها، بنيامين نتنياهو، ورئيس الحكومة البديل، بيني غانتس، بحسم موضوع جهاز التعليم، بعدم عارض وزير التربية والتعليم، يوآف غالانت، إغلاق المدارس الصيفية.

وستبقى المصالح التجارية لبيع المواد الغذائية مفتوحة وكذلك الصيدليات وحوانيت النظارات وحوانيت إصلاح الأدوات الكهربائية. ولن تستقبل مكاتب الوزارات الجمهور، وإنما سيتم التوجه إليها من خلال الإنترنت، وتقليص عدد الموظفين في الوزارات إلى النصف.