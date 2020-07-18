الصحة الفلسطينية: 4 وفيات بكورونا ترفع حصيلة اليوم إلى 6

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم، السبت، وفاة 4 مواطنين متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع حصيلة اليوم إلى 6، لتبلغ وفيات كورونا في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967، 62 حالة.

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