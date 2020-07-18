النقب: إصابة خطيرة في حادث دهس لرجل خمسيني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب رجل يبلغ من العمر 50 عامًا، مساء اليوم السبت، في حادث دهس إثر اصطدام سيارة عابرة به بالقرب من مفرق الليقية جنوبي البلاد في النقب شارع 31.

وصلت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء إلى مكان حادثة الدهس لتقديم العلاج والإسعاف الأولي، ووصفت حالة المصاب بالخطيرة ولدية إصابة صعبة في منطقة الصدر.

ونقلت الطواقمُ المصابَ إلى مستشفى سوروكا في جنوبي البلاد.