الرئيس هادي يطلع على المستجدات الميدانية في تعز اليمنية

السبت 18 يوليه 2020

إطلع رئيس الجمهورية، اليمنية عبدربه منصور هادي، خلال إتصال هاتفي مع محافظ تعز، نبيل شمسان، على المستجدات الميدانية وبطولات الجيش والأوضاع في المحافظة.



وأكد هادي على ضرورة توحيد جهود كل أنباء المحافظة بمختلف توجهاتهم وأطيافهم لاستكمال تحرير المحافظة من مليشيا الحوثي الانقلابية، واستعادة مؤسسات الدولة وتعزيز جهود البناء والتنمية وتثبيت الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

وأكد ثقته بان جميع أبناء تعز سيعملون على الحفاظ على مكانة تعز التاريخية كحاضنة للفكر والثقافة والسلام، وداعم أساسي للجمهورية والدولة المدنية، والترفع عن الذاتية والمصالح الأنية الضيقة.

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وقال رئيس الجمهورية" يجب ان يستوعب الجميع ان تعز دفعت الضريبة كثيرا وتستحق منكم ان تعملوا كفريق واحد من اجلها ومن اجل أنفسكم وأهلكم دون إقصاء أو تهميش لاحد، ان الوقت الحاضر يفرض على الجميع ان يتجاوزوا التحديات والحسابات الضيقة وان يضعوا مصلحة تعز اولا ً حيث لا يمكن لاحد ان يقصي الأخر".

وأشاد بالجهود المبذولة والبطولات التي يسطرها أبطال الجيش وصمود أبناء تعز في مواجهة الصلف الحوثي المدعوم من إيران.

من جانبه عبر المحافظ عن تقديره لاهتمام ومتابعة فخامة رئيس الجمهورية بعدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بالمحافظة.. مشيدا بتوجيهاته الحكيمة النابعة من حرصه على تعز وأبناءها كغيرها من محافظات الوطن