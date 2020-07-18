دولة الإمارات تعيد فتح مصليات المراكز التجارية بداية من الإثنين

السبت 18 يوليه 2020

تزامنا مع التخفيف الجزئي من القيود على الحركة وسعيا إلى العودة التدريجية للحياة الطبيعية، أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الإماراتية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارات، إعادة فتح المصليات في المراكز التجارية والأبراج بداية من الإثنين المقبل، بطاقة استيعابية لا تتجاوز 30%، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.



وأكدت الهيئتان ضرورة التزام جميع المصلين بالإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها مسبقا تزامنا مع فتح المساجد والتي تشمل الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي بين المصلين، من خلال ترك مسافة أمانٍ تقدر بمترين بين كل مصلٍ وفي أماكن الوضوء.

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كما تشمل الإجراءات أيضا عدم التجمع والمصافحة بكل أشكالها، وتعقيم اليدين بشكل مستمر قبل القدوم إلى المصلى، إلى جانب الالتزام بارتداء الكمامة عند الحضور لكل صلاة.

إضافةً على ذلك يلتزم المصلون بقراءة القرآن من خلال المصحف الإلكتروني واستخدام سجادة الصلاة أحادية الاستخدام والتي سيتم توفيرها في المصليات والتأكيد على ضرورة تحميل جميع مرتادي المصليات لتطبيق "الحصن" على هواتفهم الذكية.

وسيتم تعقيم أماكن الوضوء بعد استخدامها من كل مصلٍّ كما سيتم تعقيم المصليات بعد كل صلاة وإغلاقها حتى موعد الصلاة التي تليها.