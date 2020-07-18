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شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 341 من العالقين اليمنيين في الإمارات ومصر إلى مطار سيئون والان مع التفاصيل
السبت 18 يوليه 2020
وصلت الى مطار سيئون الدولي، أمس طائرتين تحملان 341 من العالقين اليمنيين في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.
وأوضح مدير عام مطار سيئون الدولي علي باكثير وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) بأن الرحلة الأولى لطيران سيف اير وصلت الى المطار وعلى متنها 193مسافراً ، والثانية لطيران الخطوط الجوية اليمنية وعلى متنها ١٤٨ راكباً..مشيراً إلى ان استقبال هاتين الطائرتين يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية و استمراراً لتنفيذ البروتوكول التنظيمي الذي أقرته اللجنة الوطنية العليا للطوارئ، وتسهيل الحكومتين الإماراتية والمصرية بموجب الإجراءات المترتبة لإجلاء العالقين اليمنيين.
ولفت باكثير الى ان الرحلة القادمة من دبي تعد الرحلة التاسعة التي تم استقبالها في مطاري سيئون وعدن..منوهاً انه تم إجلاء حوالي 685 عالق في الرحلات الثمان السابقة.
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