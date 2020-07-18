شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يدخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات ويستعين بولي العهد لممارسة بعض الإختصاصات والان مع التفاصيل

السبت 18 يوليه 2020 قال وزیر شؤون الدیوان الأمیري في الكويت، الشیخ علي جراح الصباح بأن أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دخل المستشفى ظھر الیوم لاجراء بعض الفحوصات الطبیة، وفق ما نشرته وكالة كونا الرسمية.

Advertisements وأضاف بإنه صدر أمر أميري بالإستعانة بولي العهد لممارسة بعض الإختصاصات . ولم يفصح المسؤول الكويتي أي تفاصيل أخرى .

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