شكرا لقرائتكم خبر عن بعد دخوله المستشفى.. نقل بعض اختصاصات أمير الكويت لولي العهد والان نبدء بالتفاصيل
ونشرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» على صفحتها الرسمية في «تويتر»، بيانا صادرا عن وزير الديوان الأميري في الكويت، جاء فيه «وزير الديوان الاميري: صدور أمر أميري بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات صاحب السمو أمير البلاد الدستورية مؤقتا».
وكانت الوكالة ذكرت، فى وقت سابق اليوم، أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، دخل مستشفى لإجراء فحوص طبية.
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