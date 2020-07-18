تويتر: المخترقون تمكنوا من تنزيل بيانات من 8 حسابات غير رسمية



صرحت شركة تويتر أن عملية الاختراق الالكتروني التي وقعت لأنظمتها الأسبوع الماضي أتاحت للمهاجمين تنزيل معلومات ما يصل إلى ثمانية حسابات، لكنها قالت إن كل تلك الحسابات ليست رسمية.

وأضافت الشركة أن المتسللين استهدفوا 130 حساباً وتمكنوا من تغيير كلمات المرور والسيطرة على 45 منها ونشر تغريدات من تلك الحسابات.

وكان المخترقون قد دخلوا على أنظمة تويتر الداخلية للتسلل إلى حسابات شخصيات بارزة من بينها المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والملياردير إيلون ماسك واستغلوا تلك الحسابات في الحصول على مبالغ بالعملة الرقمية.

وتظهر سجلات تتبع صفقات العملات الرقمية المتاحة علناً أن المخترقين تلقوا مبالغ بتلك العملات تساوي أكثر من 100 ألف دولار.

وقد أثارت عملية القرصنة لحسابات شخصيات بارزة من إيلون ماسك إلى جو بايدن تساؤلات بشأن أمن هذه المنصة التي تشكّل منبرا للسياسيين قبيل الانتخابات الأميركية المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر.

ومن ضمن الشخصيات البارزة التي أمكن اختراق حساباتها مغني الراب الشهير كاني ويست ومؤسس شركة أمازون جيف بيزوس ورجل الأعمال وارن بافيت والمؤسس المشارك لمايكروسوفت بيل جيتس وحسابات شركتي أوبر وأبل.

وقالت تويتر في أحدث بياناتها إن المتسللين "احتالوا على عدد صغير من الموظفين" للحصول على أدوات دعم داخلي استخدموها في عملية الاختراق.

وقالت "تويتر" في تغريدة "بناء على ما نعرفه حتى الآن، نعتقد أن ما يقرب من 130 حسابا استهدفها المقرصنون بطريقة ما كجزء من الحادث".

وتابعت "بالنسبة إلى مجموعة فرعية صغيرة من هذه الحسابات، تمكن المهاجمون من السيطرة عليها ثم إرسال تغريدات من تلك الحسابات".

وقالت تويتر "رصدنا ما نعتقد أنه هجوم هندسي منسق من أشخاص نجحوا في استهداف عدد من موظفينا القادرين على الدخول إلى أنظمة داخلية وأدوات".

وأضافت الشركة إن المقرصنين "استخدموا قدرة الدخول هذه للتحكم بالعديد من الحسابات... التي تحظى بمتابعة كبيرة".

وذكرت الشركة أنها تحتفظ بسرية بعض التفاصيل لأنها تواصل التحقيق وكررت أنها تعمل بالتعاون مع أصحاب الحسابات المتضررة.

وذكرت تقارير صحفية أن القراصنة المتورطين في اختراق الحسابات هم أصدقاء شباب ليس لديهم روابط بالجريمة المنظمة أو الحكومات.

وبدأ الهجوم الذي يحقق فيه "تويتر" والشرطة الفدرالية برسالة على سبيل المزاح بين القراصنة على منصة "ديسكورد" وهي خدمة دردشة شعبية لدى ممارسي اللعب عبر الانترنت وفقا للصحيفة.

