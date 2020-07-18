السعودية ومصر تؤكدان رفضهما التام المساس بالأمن الإقليمي العربي

أكدت المملكة العربية السعودية ومصر رفض البلدين التام للمساس بالأمن الإقليمي العربي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز أجرى اتصالاً هاتفياً مساء الخميس بالقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي بحثا خلاله العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين خصوصاً في المجال الدفاعي والعسكري، وتعزيز التعاون المشترك في كل ما من شأنه حفظ الأمن في المنطقة.

وقالت "واس" إن "نائب وزير الدفاع السعودي ووزير الدفاع المصري أكدا حرص البلدين على تعزيز الاستقرار والتصدي لكافة أشكال الإرهاب" ، وجددا "التأكيد على موقف البلدين في الرفض التام للمساس بالأمن الإقليمي العربي".

يأتي الاتصال الهاتفي بعد ساعات من لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع وفد مشايخ وأعيان القبائل الليبية، لبحث تطورات الأزمة هناك.

وكانت قد أكدت الدولتان في وقت سابق من تموز/ يوليو الجاري على أهمية التوصل لتسوية شاملة للأزمة الليبية تُحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية وتُمهّد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في البلاد خلال اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ونظيره المصري سامح شكري.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أكد أمس الخميس، للوفد الزائر من مشايخ وأعيان ليبيا أن مصر ستتدخل بشكل مباشر في ليبيا لمنع تحولها لبؤرة للإرهاب ويمكنها تغيير المشهد العسكري بشكل سريع وحاسم.

وأضاف السيسي أن مصر ليس لديها أي مواقف مناوئة للمنطقة الغربية في ليبيا، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي حال تجاوز خط سرت - الجفرة، ولن تقبل بزعزعة أمن واستقرار المنطقة الشرقية في ليبيا.



هذا وقد عبر المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ عن رفض مصر التدخلات التركية السياسية والعسكرية في الشأن العربي، والتي تفتقر إلى أي سند شرعي، بل وتنتهك قرارات مجلس الأمن، سواء كان ذلك في العراق أو في سورية أو في ليبيا, وأكد المتحدث في بيان صحفي اليوم أن "الشعوب العربية تأبى أي مساع أو أطماع لمن يريدون تسيير أمورهم لتحقيق مصالح وأهداف لا علاقة لهم بها".

وأبدى المتحدث اندهاشه إزاء "تصريحات بعض المسؤولين الأتراك عن مدى شرعية مطالبة جهات ليبية منتخبة ومجتمعية بدعم مصري في مواجهة إرهاب وتطرف يتم جلبه إلى ليبيا من سورية بعد أن تم نشره في سوريا عبر الحدود

التركية السورية، وفي أرجاء مختلفة في المنطقة العربية".

كما استغرب المتحدث "مغامرة الإدارة التركية بمقدرات الشعب التركي عبر التدخل والتورط في أزمات الدول العربية لتعميقها وتعقيدها ولتغليب تيارات معينة، لا لشعبيتها وإنما لمجرد تبعيتها الأيديولوجية لمن يسعى لترويجها على نحو يهدر موارد الشعب التركي".

