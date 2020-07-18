رجال الإطفاء يسيطرون على حريق كاتدرائية نانت الفرنسية 

ذكر رئيس إدارة الإطفاء المحلية، لوران فيرلاي إن الحريق الذي اندلع في كاتدرائية شيدت على الطراز "القوطي" وتعود للقرن الـ15 في مدينة نانت الفرنسية تحت السيطرة الآن.

وأضاف أن الأضرار كانت محدودة في آلة الارغن الموسيقية الكبيرة بالكنيسة.

وتابع لقد تم "تدمير آلة الأرغن تماما" والمنصة الموضوع فوقها غير مستقرة وعلى وشك الانهيار.

وطبقا لتقارير إعلامية، تم نشر مئة رجل إطفاء لإخماد الحريق الذي اندلع في وقت سابق اليوم السبت.

Advertisements

وأعلن مدعي عام الجمهورية في مدينة نانت بيار سينيس لوكالة فرانس برس فتح تحقيق حول "حريق مفتعل" في الكاتدرائية، موضحاً أنّه تم اكتشاف "ثلاث نقاط مختلفة للنيران".

وقال "في هذه المرحلة، فإنّ تحقيقا فتِح حول حريق مفتعل، لا وجود لاستنتاجات يمكن استخلاصها الآن إذ يتوجب علينا القيام بعمليات مسح عدة من شأنها الاتيان بعناصر جديدة". وجرى تطويق الحريق الذي أتى على الأرغن الكبير قرابة العاشرة صباحاً في التوقيت المحلي بعدما أبلغ عنه مارة قبل نحو ساعتين.

وكان قد أظهر مقطع مصور أرفقته أحد أجهزة الإطفاء المحلية في منشور عبر تويتر، تصاعد السنة اللهب والدخان من نوافذ الكنيسة.

ويأتي الحريق بعد أقل من عام على حريق آخر شب في كاتدرائية نوتردام في العاصمة باريس، ما تسبب في دمار سقف الكاتدرائية المصممة على الطراز القوطي في القرن الثاني عشر وكذلك قبتها الحلزونية البالغ ارتفاعها 93 مترا.