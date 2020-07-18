بايدن يحذر من تدخل روسيا فـي الانتخابات .. بأمر ترامب .. أميركا تشن حملة على المحتجين فـي بورتلاند

في السياسة 18 يوليو,2020 نسخة للطباعة

واشنطن ـ وكالات: شن أفراد أجهزة إنفاذ القانون الاتحادية بالولايات المتحدة حملة على المحتجين في مدينة بورتلاند بولاية أوريجون بموجب الأمر التنفيذي لإدارة الرئيس دونالد ترامب بحماية النصب التذكارية الأميركية فيما وصفته الحاكمة الديمقراطية للولاية “بمسرحية سياسية”. وأظهرت عدة مقاطع مصورة بثت على الانترنت ضباطا يرتدون ملابس مموهة دون شارات واضحة لتحديد الهوية مستخدمين القوة ومركبات لا تحمل علامات مميزة لنقل المحتجين الذين تم اعتقالهم.

وقال شخص بعيدا عن الكاميرا أثناء اقتياد رجال الأمن محتجا “ إنها عملية خطف”. وقالت متحدثة باسم هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية يوم الجمعة إنه تم إرسال أفراد إلى بورتلاند لدعم وحدة شكلت حديثا من وزارة الأمن الداخلي ومكلفة بفرض تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب الشهر الماضي لحماية النصب التذكارية والمباني الاتحادية. ولم تعط المتحدثة تفاصيل وقالت إن ذلك قد يعرض للخطر سلامة أفراد الهيئة ولكنها قالت إنه تم تدريبهم على العمل في “أجواء تسودها الفوضى”. وإضافة إلى أفراد حماية الحدود قالت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية إن أفرادا من الوكالة يساعدون هيئة الحماية الاتحادية التابعة لوزارة الأمن الداخلي التي توفر الأمن للمباني الاتحادية. ووصفت كيت براون حاكمة ولاية أوريجون ذلك الإجراء بأنه” اساءة صارخة لاستخدام الحكومة الاتحادية سلطاتها”. وأضافت على تويتر إن “هذه المسرحية السياسية من الرئيس ترامب ليس لها صلة بالسلامة العامة”. وقالت تقارير لوسائل الإعلام إن أفراد الأجهزة الاتحادية اعتقلوا 13 شخصا ولكن لم يصدر تأكيد رسمي من السلطات. إلى ذلك قال جو بايدن المرشح المفترض للحزب الديمقراطي الأميركي في انتخابات الرئاسة إنه تلقى تقارير من المخابرات وتم إبلاغه بأن روسيا تواصل محاولة التدخل في الانتخابات الأميركية التي ستجري في نوفمبر. وقال بايدن لأنصاره خلال حملة عبر الانترنت لجمع تبرعات لحملته إن الصين تقوم أيضا بأنشطة “تهدف لجعلنا نفقد الثقة في نتيجة” انتخابات 2020 . وأضاف “نعرف من قبل، وأؤكد لكم أنني اعرف الآن ،لأنني أحصل على إفادات من جديد. الروس ما زالوا يحاولون نزع الشرعية عن عمليتنا الانتخابية”. وحذر من أنه إذا استمرت الروس في التدخل فسيكون هناك “ثمن باهظ يدفعونه” إذا فاز في انتخابات نوفمبر أمام الرئيس دونالد ترامب. ولم يتضح متى حصل بايدن على إفادات المخابرات والتي تعد أمرا عاديا للمرشحين الرئيسيين في انتخابات الرئاسة. ولم ترد حملته على طلب للتعليق. وقال بايدن في مؤتمر صحفي في 30 يونيو حزيران إنه لم يتم تزويده بإفادة سرية وإنه ربما يطلب تقريرا في أعقاب تقارير قالت إن ترامب لم يتخذ إجراء بشأن تقارير للمخابرات قالت إن روسيا رصدت مكافآت لقتل الجنود الأميركيين في أفغانستان.