أمير الكويت فـي المستشفى لإجراء فحوصات

الكويت ـ رويترز: قالت وكالة الأنباء الكويتية إن أمير الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى لإجراء فحوصات طبية.

ونقلت الوكالة عن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح قوله إن الشيخ صباح (91 عاما) “دخل المستشفى ظهر أمس لإجراء بعض الفحوصات الطبية”، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

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