السعودية تستطلع هلال ذي الحجة غدا

الرياض ـ د ب أ: دعت المحكمة العليا في السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم غد الاثنين الموافق 29 من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441 هـ.

وقالت المحكمة في بيان صحفي، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) إنها ترجو ممن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة .وأضافت أنها تأمل ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين.

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