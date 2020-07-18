مقتل شخص في انفجارين بدمشق عشية الانتخابات التشريعية

قتل شخص في انفجارين مساء اليوم السبت، بالعاصمة السورية دمشق، وذلك عشية إجراء الانتخابات التشريعية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).



وأشارت الوكالة الرسمية، إلى انفجار عبوتين ناسفتين بالقرب من مسجد أنس بن مالك بمنطقة نهر عيشة بدمشق، من أسفر أيضاً عن إصابة شخص آخر.

وتشهد سوريا غدا الأحد، ثالث انتخابات تشريعية منذ عام 2011، والذي يتزامن مع مرور عشرين عاماً على تولي الرئيس بشار الأسد سدّة الحكم.

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ويخوض 2100 مرشحّ، سباق الوصول إلى البرلمان، في استحقاق يجري كل 4 سنوات، ودائماً ما يفوز حزب البعث الحاكم الذي يترأسه الأسد بغالبية المقاعد.

وتعد هذه ثالث انتخابات تُجرى بعد اندلاع النزاع في مارس/آذار 2011، وتم تأجيل موعدها مرتين منذ أبريل/نيسان على وقع تدابير التصدي لفيروس كورونا المستجد.

ويتوجه الناخبون للإدلاء بأصواتهم في 7313 مركزاً في مناطق سيطرة الحكومة، وخصصت مراكز اقتراع للنازحين من مناطق لا تزال خارج سيطرة دمشق.