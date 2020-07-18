إيران تسلم فرنسا الصندوقين الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت إيران، السبت، أنها سلمت الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطتها دفاعاتها الجوية في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى فرنسا لبدء عملية تحليل تسجيلاتهما، وفق ما نقلت صحيفة إيرانية عن مسؤول في وزارة الخارجية.



يأتي ذلك بعد شهور من المماطلة من جانب إيران بشأن تسليم الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة التي تحطمت بالقرب من مطار طهران.

وقال محسن بهاروند، نائب وزير الخارجية للشؤون الدولية والقانونية في إيران،: "تم نقل الصندوقين الأسودين أمس إلى فرنسا عبر مسؤولين في هيئة الطيران المدني وقاضٍ، وستبدأ عملية قراءة مضمونهما، غدا الإثنين"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "اعتماد" المحلية.

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والإثنين الماضي، سلط تقرير إخباري الضوء على إعلان منظمة الطيران الإيرانية أن السبب وراء إسقاط الطائرة الأوكرانية المنكوبة كان خطأ بشريا.

واعتبرت صحيفة إندبندنت البريطانية في تقرير عبر نسختها الفارسية أن تلك المنظمة التي أصدرت تقريرا مفصلا في 17 صفحة تضمنت نتائج التحقيقات في الحادث تبنت نفس المزاعم التي رددها جنرالات مليشيات الحرس الثوري الإيراني.

وزعم التقرير الإيراني، أن نسيان تنفيذ الخطوات المطلوبة بعد تحريك إحدى أنظمة الدفاع الجوي أسفر عن إصابة الطائرة المدنية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني ومقتل جميع ركابها.