شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت .. أمر أميري بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض مهام أمير البلاد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلن وزير الديوان الأميري بدولة الكويت، الشيخ علي جراح الصباح اليوم السبت، صدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتاً، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

Advertisements وكان وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي صرح اليوم بأن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد دخل المستشفى ظهر اليوم لإجراء بعض الفحوصات الطبية. كما أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالاً هاتفياً، بأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اطمأن خلاله على صحته، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

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