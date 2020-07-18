مشايخ ليبيا: القوات التركية توقفت عند الخط الأحمر الذي رسمه الرئيس السيسي

صرح المتحدث باسم المجلس الأعلى لمشايخ ليبيا بأن قوات الجيش التركي توقفت عند الخط الأحمر الذي رسمه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال عبدالكريم العرفي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten" اليوم السبت، إن قوات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توقفت عند الخط الأحمر الذي رسمه الرئيس السيسي.

وأشار العرفي إلى أن لقاء الرئيس السيسي يوم الخميس الماضي، مع قبائل ومشايخ ليبيا، تضمن رسائل كثيرة.

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وأضاف العرفي أن حكومة الوفاق تحركها عقيدة أيدولوجية قيادتها الإخوان الإرهابية، قائلاً إن حركة الإخوان "معروفة تاريخيًا ومن خلال أفكارها والمعارك التي خاضتها في الساحة المصرية، بعدائها للقبائل والقوات المسلحة".

وأكد المتحدث أن هجوم الإخوان على القوات المسلحة والقبائل بعد فبراير عام 2011، لغة قديمة للإخوان وليست جديدة.

وكان الرئيس السيسي قد عقد أول أمس، الخميس، مؤتمرًا صحفيًا للالتقاء مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية، تحت شعار: "مصر وليبيا.. شعب واحد ومصير واحد".