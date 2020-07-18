بعد دخول أمير الكويت المستشفى.. الديوان الأميري: الاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد مؤقتاً

أعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم السبت، الاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد بشكل مؤقت.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن بيان للديوان الأميري جاء فيه أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قرر تكليف الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح ولي العهد بممارسة بعض اختصاصات صاحب السمو أمير البلاد الدستورية مؤقتاً.

وكان الديوان الأميري في الكويت قد أعلن أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد دخل المستشفى من أجل إجراء فحوص طبية.

ونقلت الوكالة عن وزير شئون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، قوله إن أمير الكويت دخل المستشفى ظهر السبت لإجراء بعض الفحوص الطبية.