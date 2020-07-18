السجن 5 سنوات لـ3 متهمين بسرقة بطاريات "شركة محمول" في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، حضوريا بمعاقبة 3 متهمين بالسجن 5 سنوات، وتغريم كل واحد منهم مبلغ 100 ألف جنيه، وذلك لاتهامهم بسرقة بطاريات مملوكة لشركة فودافون للاتصالات بنطاق مركز كفر الشيخ.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستسارين مدحت عبد الرؤوف شرف، ونادر محمد طاهر، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبو طالب، وسامح عزيز، وذلك في أحداث القضية 19492 لسنة 2019 جنايات مركز شركة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3164 لسنة 2019، كلي كفر الشيخ.

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كان المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال كل من المدعو "السيد. م.ع.م.ع"، و"عبدالسلام.م.ع.ع"، وصابر.م.م.ا"، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لأنهم في يوم 14 نوفمبر 2019، سرقوا ضمن تشكيل عصابي مكون من 12 متهما بطاريات مملوكة لشركة فودافون للاتصالات.

وتبين من أوراق القضية أن التشكيل العصابي المكون من 12 متهما بينهم الثلاثة المتهمين الصادر بحقهم قرار السجن، إنهم ارتكبوا جريمتهم ليلا بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه جمعة خليل بدوي السيد، بأن أشهروا في مواجهته سلاحا ناريا "بندقية خرطوش"، وعصي، وقيدوه بالأحبال وانهالوا عليه ضربا محدثين إصابته، وتمكنوا من شل مقاومته والأستيلاء على المسروقات.

كما وجه المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، للمتهمين جميعا تهم حيازتهم وإحرازهم سلاحا ناريا "بندقية خرطوش"، بغير ترخيص، وكذا حيازتهم عصي وأحبال تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني، أول مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.