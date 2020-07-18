بالأسماء.. حركة تنقلات داخل مديرية أمن القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة تنقلات الشرطة السنوية لعام 2020، والتي تضمنت تعيين اللواء حاتم الحداد مديرًا لمباحث القليوبية خلفًا للواء هشام سليم، والذي عُين مديرًا لإدارة التحريات بمباحث وزارة الداخلية.
وتضمنت الحركة أيضًا، ترقية العميد شريف إلهامي مأمور مركز الخانكة إلى مساعد مدير أمن القليوبية، وانتقل المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة إلى جنوب سيناء.
واشتملت ترقيات وتنقلات حركة وزارة الداخلية بمحافظة القليوبية على تولي اللواء فخر الدين العربي مساعدًا لوزير الداخلية مديرًا لأمن القليوبية، خلفًا للواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية السابق، والعميد عبد العظيم سعيد مدير مرور القليوبية، خلفًا للعميد إيهاب مرزوق، والذي نُقل لمرور الجيزة، كما تم تعيين العميد خالد المحمدي رئيسًا لمباحث المديرية، وتعيين العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بالقليوبية مديرًا لمباحث المنوفية.
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