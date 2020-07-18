بعد 19 يومًا.. 25 صورة ترصد الإنتهاء من إزالة "برج جرجا المخالف"

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

انتهت شركة المقاولات المُكلفة بإزالة برج جرجا المخالف المكون من 11 طابقًا جنوبي محافظة سوهاج، اليوم السبت، من أعمال إزالة المبنى، وذلك بعد 19 يومًا من بدء الأعمال.

وجرت إزالة المبنى يدويًا بواسطة العمال مستخدمين مطرقات كبيرة "جواكيش" والمعدات الكهربائية الخفيفة "هلتي" حتى الطابق الرابع، وبعد ذلك جرت إزالة المبنى كاملًا بالمعدات الثقيلة.

وفرضت الأجهزة الأمنية بسوهاج طوقًا أمنيا حول البرج، ومنعت القوات مرور الأهالي بالقرب من المبنى، وجرى تحويل حركة المرور وسير السيارات إلى طُرق أخرى بديلة، خاصة أن المبنى تحده طُرق من الجهات الغربية والشرقية والشمالية، ومن الجهة الجنوبية ترعة.

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وبدأت أعمال إزالة المبنى بالسطح والطوابق العلوية، في 30 من شهر يونيو الماضي، بحضور محافظ الإقليم اللواء طارق الفقي، مدير الأمن اللواء حسن محمود، العديد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

كانت الأجهزة التنفيذية بسوهاج أنهت استعداداتها، لإزالة برج مخالف مكون من ١١ طابق مقام على أراضي أملاك الدولة بمدخل مدينة جرجا، جنوبي المحافظة.

وأنشئ العقار المخالف عام ٢٠١١، على مساحة حوالي ٤٣٥ مترًا، فيما تبلغ مساحته في الطوابق العليا حوالي ٥٢٠ مترًا، بسبب البروز، بارتفاع ١١ طابق، كامل التشطيب، يضم محال تجارية ووحدات سكنية وإدارية وعيادات أطباء، غير مأهول بالسكان.

وصدرت للعقار المخالف ١٤ قرار إزالة، باسم شخص متهم في قضية تزوير، جهة ولاية الأرض المقام عليها العقار المخالف هي الهيئة العامة للطرق، وأدين في ذلك العقار المخالف ١٧ موظف، بينهم عدد ٢ مدير إدارة هندسية سابقين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا "مفصولين"، مدير إدارة الأملاك الأسبق بالوحدة المحلية "محبوس"، ١٤ موظف من إدارات مختلفة "محالين للمحاكمة التأديبية".