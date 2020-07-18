صور.. محمد صلاح يتبرع بـ"كبائن تعقيم حديثة" لمحافظة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

تبرع نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي الكابتن محمد صلاح بعدد من كبائن التعقيم التى صنعت خصّيصى لصالح محافظة الغربية ومركز شباب محمد صلاح ومستشفى نجريج في بسيون.

واستقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم السبت، أسرة النجم المصري بحضور والده الحاج صلاح غالى وشقيقه نصر صلاح وعدد من أصدقاء اللاعب والإعلامي محمد فايد والمهندس أحمد عبد الحميد صديق محمد صلاح والمهندس محمد قورة مصمم الكبائن والمهندس محمد عبد العليم.

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وقال محافظ الغربية إن النجم محمد صلاح أصبح رمزا وقدوة حسنة للشباب، وقدم "رحمي" الشكر لمحمد صلاح على ما يقدمه من مشاريع خيرية لأهالي محافظة الغربية.

وأوضح الحاج صلاح غالى، والد النجم محمد صلاح، أنه لن يتأخر أبدًا فى المساعدة على مواجهة أزمة كورونا، وكشف أنه تبرع بعدد من كبائن التعقيم لمركز بسيون ونجح فى توفير أجهزة الأكسجين لأبناء قرية نجريج.

وقال المهندس محمد قورة إنه صمم الكبائن على أحدث طراز للنجم محمد صلاح للمساعدة في محاربة فيروس كورونا.