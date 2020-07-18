الأوقاف الجزائرية تُطلق حملة تضامن مع الأطقم الطبية

أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري يوسف بلمهدي، اليوم السبت، بالجزائر العاصمة عن إطلاق حملة وطنية تضامنية مع الأطقم الطبية التي تعمل من أجل مكافحة فيروس كورونا.
وقال بلمهدي - في تصريح اليوم، إن وزارته ستطلق حملة للتضامن مع الاطباء الذين يؤدون عملا جبارا في الميدان لمكافحة فيروس كورونا لكونه عدو يحتاج لعمل الجميع والوقوف بجانب هذهالفئة ودعمها.
وأضاف أن العلماء وأئمة الأمة سيقومون بالمناسبة بتقديم النصح وتوجيه المواطنين لاتخاذ كافة الاجراءات الوقائية اللازمة لحماية النفس البشرية من الهلاك.
وأوضح أن عمل اللجنة الوزارية للفتوى هو مواكبة جميع مراحل تطور المجتمع وتوجيهه بما يتوافق والنصوص القرآنية والسنة النبوية والسعي لحمايته من كل شر،خاصة في مكافحة وباء فيروس كورونا.
وقال إن أفراد المجتمع وجدوا ضالتهم في لجنة الفتوى التي تضم علماء تمرنوا على ممارسة الفتوى وفق تطورات المجتمع، مبرزا الدور الذي تقوم به ذات اللجنة من خلال دعمها للمجتمع في مواجهة وباء كورونا.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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