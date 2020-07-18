تونس تُسجل 12 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 12 إصابة جديدة وافدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1348 حالة مؤكدة.
وأضاف بيان للوزارة، حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس "كورونا" وأوردته وكالةتونس أفريقيا للأنباء،اليوم السبت، أنه بعد إجراء 636 تحليلا مخبريا، بلغ العدد الإجمالي للتحاليل 83 ألفا و54، كما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 1095، وعدد حالات الوفاة 50 حالة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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