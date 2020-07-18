الأردن يُسجل 5 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، تسجيل 5 حالات غير محلية بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 1214.

وقال بيان لوزارة الصحة أوردته وكالة الأنباء الأردنية إن الحالات الجديدة سجلت

لقادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر (3 من السعوديّة، و1 من العراق، و1 من الولايات المتحدة الأميركيّة)، كما سجلت حالة وفاة واحدة ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 11 حالة، وتسجيل حالة شفاء واحدة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.