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الجزائر تُسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا

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سجلت الجزائر أعلى حصيلة يومية للإصابة بكورونا منذ بدء ظهور المرض بها في فبراير الماضي، بتسجيلها 601 حالة إصابة في يوم واحد.

وأعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس بالجزائر، اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد إلى 22 ألفا و549 مصابا، و1068

حالة وفاة.

وقال فورار في مؤتمره الصحفي اليومي: إنه تم تسجيل 593 حالة إصابة جديدة، و11 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 15 ألفا و744 حالة.

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وتعد هذه هي أعلى حصيلة

يومية للإصابات منذ بدء ظهور مرض الكورونا بالجزائر في 25 فبراير الماضي.

وأضاف فورار أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 67 مريضا بالعناية المركزة.


يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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