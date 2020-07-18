كل ما تريد معرفته عن تطبيق تباعد السعودي

زادت معدلات البحث من قبل المواطنين السعودين بشأن تطبيق تباعد المسئول عن تنبيه كل من حمله على جهازه المحمول بأنه قريب من أي حالة إيجابية بفيروس كورونا، عقب تداول نجاحه في حماية أحد الأشخاص من العدوى عقب إطلاق التنبيه بوجود مصاب يقترب منه.

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ويذكر أن تطبيق تباعد أطلقته وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية لحماية المواطنين من العدوى والاختلاط باشخاص مصابين، وذلك بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

كيفية تشغيل تطبيق تباعد

يتم تحميله على الهاتف المحمول"الموبايل"، وعقب ذلك تظهر شاشة توعوية توافق

على ما يظهر فيها، ثم تقوم بتفعيل خاصية "البلوتوث"، والاشعارات، وعقب ذلك يطلب منك ملئ بعض النقاط به، و التأكيد على الرغبة في تلقي الاشعارات المختلفة حتى تتمكن من الاستفادة من التطبيق.

وتظهر كلمة "نشط" باللون الأخضر على الشاشة، وبالأسفل تظهر عدد الإصابات بـكورونا خلال 14 يوم سابقين، والاشخاص الذين تم مقابلتهم خلال تلك الفترة، وبذلك يتم التأكد على فاعلية التطبيق، وفي حالة اقتراب حامل التطبيق لشخص مصاب يعطي "تباعد" إشارة منبه لكل

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من خالتطه.

ويتم استخدام التطبيق بالضغط على كلمة "احتمال الإصابة"، وذلك لمعرفة الحالة المصابة بالتحديد، ثم اختيار أيقونة "طلب المساعدة"، حتى يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة، ويتم إدخال البيانات المطلوبة والرد على كافة الأسئلة حتى تتمكن الوزارة من تحديد حالة المصاب، ثم يتم إبلاغ الأشخاص الذين تم مخالطتهم عبر التطبيق.

وكانت أطلقت تطبيق "تباعد" والذي يعتبر ضمن أحد التطبيقات المستخدمة مع تطبيق "توكلنا"، والذي يهدف لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره، تزامنًا مع عودة الحياة لطبيعتها بشكل تدريجي بمختلف القطاعات حتى يتم تنبيه المواطنين وبالتالي يتم تأمينهم وتأمين كافة المحيطين والمؤسسات التي يتعاملوا معها.

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