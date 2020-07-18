أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، كشف وتدمير 7 قنابل تقليدية الصنع بولاية تبسة، شمال شرقي البلاد.
كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس 7 قنابل تقليدية الصنع، وذلك إثر عملية بحث وتمشيط بولاية تبسة".
وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيانها، اليوم، إنه "في إطار مكافحة الإرهاب،
وأضاف البيان أنه تم توقيف خمسة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بولاية تلمسان (شمال غرب).
ومنذ تسعينيات القرن الماضي، تواجه قوى الأمن الجزائرية جماعات مسلحة معارضة للنظام، إلا أن نشاطها تراجع خلال السنوات الأخيرة نحو مناطق معزولة في الجبال.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الجزائرية: كشف وتدمير 7 قنابل شمال شرقي البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.