الدفاع الجزائرية: كشف وتدمير 7 قنابل شمال شرقي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، كشف وتدمير 7 قنابل تقليدية الصنع بولاية تبسة، شمال شرقي البلاد.



وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيانها، اليوم، إنه "في إطار مكافحة الإرهاب،

كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس 7 قنابل تقليدية الصنع، وذلك إثر عملية بحث وتمشيط بولاية تبسة".

وأضاف البيان أنه تم توقيف خمسة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بولاية تلمسان (شمال غرب).

ومنذ تسعينيات القرن الماضي، تواجه قوى الأمن الجزائرية جماعات مسلحة معارضة للنظام، إلا أن نشاطها تراجع خلال السنوات الأخيرة نحو مناطق معزولة في الجبال.