أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 188 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما رفع حصيلة الوفيات التي سجلتها إيران حتى الآن إلى 13 ألفا و979 حالة وفاة.
إنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية كذلك تسجيل 2166 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى 271 ألفًا و606 حالات بينها 3 آلاف و529 حالة حرجة.
ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء عن المتحدثة باسم الوزارة "سيما سادات لاري" قولها:
وأضافت لاري أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 235 ألفًا و300 شخص حتى الآن، كما بينت أن مليوني و123 ألفا و518 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد حتى الآن.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تُسجل 188 وفاة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.