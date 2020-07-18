أعلن وزير الديوان الاميري في الكويت اليوم السبت، صدور أمر أميري بالاستعانة بسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح لممارسة بعض اختصاصات صاحب السمو أمير البلاد الدستورية مؤقتا. نواف الاحمد الجابر الصباح لممارسة بعض اختصاصات صاحب السمو أمير البلاد الدستورية مؤقتا. يذكر انه قد اعلن في الكويت السبت دخول الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير الكريت المستشفى لإجراء فحوصات روتينية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مهام دستورية مؤقتة لولي العهد الكويتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.