عاجل-خادم الحرمين يطمئن على أمير الكويت

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفيا، بأخيه أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اطمأن خلاله على صحة سموه، متمنياً له دوام الصحة والعافية. وقد أعرب أمير دولة الكويت عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ، داعيا الله أن يجزل له الأجر على مشاعره الأخوية النبيلة.



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