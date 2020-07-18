اخبار العالم

الريال الإيراني يتراجع لمستوى قياسي جديد أمام الدولار الأميركي

0 نشر
محرر أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
كتبت أسماء لمنور في السبت 18 يوليو 2020 07:16 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

تراجع الريال الإيراني إلى مستوى جديد أمام الدولار في السوق غير الرسمية السبت وبلغ انخفاض قيمته الآن نحو النصف تقريبا في عام 2020 مع تعرض الاقتصاد لضغوط من جائحة فيروس وفرض عقوبات أميركية.

وذكر موقع بونباست دوت كوم المتخصص في أسعار الصرف الأجنبي أن الدولار عُرض للبيع بسعر يصل إلى 255300 ريال مقابل 242500 ريال الجمعة.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة دنيا الاقتصاد اليومية أن الدولار سجل 252300 ريال مقابل 241300 الجمعة.

وخسرت العملة ما يقرب من 48 بالمئة من قيمتها في عام 2020، في الوقت الذي أدى فيه انخفاض أسعار النفط وتراجع الاقتصاد العالمي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد التي سجلت كذلك أعلى عدد وفيات جراء فيروس كورونا في الشرق الأوسط.

ويسجل سعر الصرف الرسمي 42 ألف ريال للدولار ويُستخدم في الغالب لواردات الأغذية والأدوية التي تدعمها الدولة.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الريال الإيراني يتراجع لمستوى قياسي جديد أمام الدولار الأميركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا