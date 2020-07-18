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وقالت الشبكة إن مقاطعة نويسيس في تكساس شهدت ارتفاعا حادا في عدد حالات الإصابة بكورونا، ما دفع المسؤولين إلى مناشدة السكان للمساعدة في وقف تفشي الفيروس عبر ارتداء كمامة الوجه والحفاظ على التباعد الاجتماعي.
وأصاب الفيروس عشرات الأطفال، وقالت أنيت رودريغيز، مديرة الصحة العامة في المقاطعة ” حاليا هناك 85 رضيعا بعمر أقل من العام، جاءت نتيجة اختباراتهم إيجابية بفيروس كورونا”.
وتشهد مقاطعة نويسيس ارتفاعا كبيرا في عدد الحالات الجديدة المسجلة أكثر من أي مقاطعة أخرى في الولاية.
ووفق تقرير الشبكة، سجلت المقاطعة حوالى 8100 حالة إصابة بكورونا و82 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.
ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة لليوم الثاني على التوالي متجاوزة 70 ألف يوميا، وارتفع عدد حالات الوفاة بواقع 912 حالة على الأقل في رابع يوم على التوالي يرتفع فيها عدد حالات الوفاة عن 900 حالة يوميا.
ويرغب ممثلون عن المقاطعة أن يسمح حاكم الولاية للسلطات المحلية بإصدار أوامر البقاء في المنزل للمساعدة في احتواءتفشي الفيروس.
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كانت هذه تفاصيل خبر خبر صادم في ولاية أمريكية.. إصابة عشرات الرضّع تحت عمر العام بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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