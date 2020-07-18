ولي عهد الكويت يتولى مهام أمير البلاد بشكل مؤقت

كتبت أسماء لمنور في السبت 18 يوليو 2020 07:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ذكرت وكالة الأنباء الكويتية اليوم السبت نقلا عن أمر أميري أن ولي العهد سيتولى بعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد بشكل موقت. وقال وزير الديوان الأميري “صدور أمر أميري بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات صاحب السمو أمير البلاد الدستورية موقتا”. ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل. وكانت الوكالة ذكرت في وقت سابق أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (91 عاما) دخل مستشفى اليوم السبت لإجراء فحوص طبية. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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