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وكان لافتاً خلال الأيام الماضية وقوع سلسلة من الانفجارات والحرائق في إيران، وكان أحدثها انفجار في منطقة الأحواز، اليوم السبت.
وتشهد إيران هذه الأيام سلسلة من الحرائق والانفجارات الغامضة، كان آخرها احتراق 7 سفن على الأقل في ميناء بوشهر جنوبي إيران، قبل ثلاثة أيام.
وقبل ذلك، اندلع حريق في 12 يوليو بمنشأة تابعة لشركة شهيد توندجويان للمواد البتروكيماوية جنوب غرب إيران لكن تم إخماده سريعا.
كما اندلع انفجار ضخم هز العاصمة الإيرانية طهران في 11 يوليو. وقال متحدث باسم الإدارة الإطفاء الإيرانية آنذاك، إن سبب الحادثة هو انفجار عدة أسطوانات غاز كانت في قبو، مما أدى إلى تدمير مبنى وإصابة أحد السكان.
وعادة ما تتكتم السلطات عن أسباب الحوادث المتكررة، أو تعطي معلومات مضللة وثم تعود لتصحيح روايتها بعد تسرب الأنباء لوسائل الإعلام.
وبدأت سلسلة الحرائق والانفجارات في 26 يونيو الماضي، بانفجار ضخم في موقع بارشين العسكري، أضاء العاصمة الإيرانية طهران.
ولم تمر أيام حتى وقع حريق في موقع نطنز لتخصيب اليورانيوم، في بداية هذا الشهر، قامت بعدها وسائل الإعلام الإيرانية بتوجيه أصابع الاتهام نحو إسرائيل.
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كانت هذه تفاصيل خبر إيران تشتعل من جديد.. (بالفيديو) حريق هائل جديد في منطقة الأحواز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.