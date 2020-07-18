كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تفويض ولي عهد الكويت بممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الديواني الأميري بالكويت، اليوم السبت، صدور أمر بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض التخصصات لأمير البلاد الدستورية بشكل مؤقت، حسبما ذكرت صحيفة قبس.

ونقلًا عن العربية، فقد أجرى العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالا هاتفيا بالشيخ صباح الأحمد، أمير الكويت للاطمئنان على صحته.

وكان الديوان الأميرى فى الكويت، أعلن اليوم السبت، دخول أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية، بحسب كا ذكرت شبكة سكاى نيوز فى خبر عاجل لها منذ قليل .

وقال وزير شؤون الديوان الأميرى الكويتى الشيخ على الجراح، أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دخل إلى المستشفى ظهر اليوم السبت، لإجراء فحوصات طبية.

Advertisements

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم، قد قال أمس الأول الخميس، أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سيجرى الأسبوع الجارى فحوصاته الطبية الروتينية.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 14,272 مليون إصابة، بينهم أكثر من 601 ألف حالة وفاة، وأكثر من 8,522 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.