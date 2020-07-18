كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر فضائح إعلام أردوغان تتوالي.. قناة تركية تستضيف "شهيد" على الهواء مباشرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت قناة "تى آر تى" التركية، التابعة لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بارتكاب خطأ فاضح خلال الذكرة الرابعة لتحرك جيش تركيا بالـ 15 من يوليو، بعد أن استضافت مواطنًا تركيًا، وكتبت بالشريط التعريفي له: أحد شهداء 15 يوليو «الشهيد بلال أوزديل دريم»، ليتسبب هذا في سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وتساءل الأتراك عن ظهور متوفي بعد أربع سنوات من وفاته في بث مباشر.

وذكر موقع "تركيا الآن" أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت هذه الصورة التى تمثل فضيحة لأكثر القنوات الموالية للرئيس التركى أردوغان، ما يؤكد للشعب ضياع حقوق ضحايا ومصابى 15 يوليو، حيث وجهت أصابع الاتهام للحكومة التركية بسرقة أموال التبرعات للضحايا والمصابين.

ويُذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت فيديو لمواطن تركي يهاجم الرئيس التركي أردوغان، في الذكرى الرابعة لإحياء ذكرى انقلاب 15 يوليو المزعوم، قائلًا: "تستطيعون أن تحتفلوا بذكرى 15 يوليو كما لو أنها عيد، ولكن نحن لا نصدق هذه المسرحية مطلقًا".

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وأضاف قائلًا: «هذا اللعين تسبب في قتل العساكر الذين لا حول ولا قوة لهم، فبكت من خلفهم الأمهات وزوجاتهم، وبقى الأطفال بلا أب»، مضيفًا: "لم يعط حتى هذه اللحظة أسر الشهداء حقوقهم، لأن هذا الرجل الذي يتربع فوق رؤوسنا سرق الأموال".

وتعيش تركيا هذه الأيام ذكرى انقلاب 15 يوليو المزعوم، وتقول تركيا إن أنصار فتح الله جولن الذى يعيش فى الولايات المتحدة منذ 1999 مسؤولون عن محاولة الانقلاب التى قتل خلالها 251 شخصًا، وينفى جولن ضلوعه فى المحاولة.

وذكرت مصاد،ر أن الجنود الذين صدرت بحقهم مذكرات الاعتقال كانوا على تواصل عبر الهاتف مع مسؤولين كبار من حركة جولن بين 2010 و15 يوليو 2016 عندما وقعت محاولة الانقلاب.

ومنذ ذلك الحين سُجن عشرات الآلاف فى انتظار محاكمتهم بسبب صلات بجولن، بينما أقيل أكثر 150 ألفاً أو أوقفوا عن العمل من وظائف فى القطاعين العام والخاص للسبب ذاته.