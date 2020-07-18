طنجة.. توقيف شقيقين لاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الجمعة، من توقيف شقيقين يبلغان من العمر 23 و33 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، في تنظيم الهجرة السرية، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت، أنه جرى توقيف المشتبه فيهما متلبسين بتنظيم عملية للهجرة السرية انطلاقا من مدينة طنجة، كما تم ضبط 14 مرشحا للهجرة غير المشروعة داخل أحد المنازل بحي البرانص بنفس المدينة.

وحسب المصدر ذاته فقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه فيهما في قاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين قضائيا، أن أحدهما يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الدرك الملكي بمدينة بني ملال، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة.

وقد تم، وفق البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، في حين تم إخضاع المرشحين الراغبين في الهجرة غير المشروعة وصاحبة المنزل للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك في أفق تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، والكشف عن جميع المساهمين والمشاركين المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية.