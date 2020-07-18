50% من الأسر المغربية واثقة في القدرة على رفع الحجر الصحي بشكل آمن

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن ما يقارب نصف الأسر المغربية (50 في المائة) واثقة في قدرة السلطات العمومية على رفع الحجر الصحي عن البلاد بشكل آمن ومرض.

وأضافت المندوبية في مذكرتها المتعلقة بالمرحلة الثانية من البحث حول تأثير فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر، أن ثقة الأسر في قدرة السلطات العمومية على النجاح في رفع الحجر الصحي تتفاوت باختلاف مجالات التدخل.

وأوضحت أنه فيما يخص عودة العمال إلى أماكن عملهم، فإن 55 في المائة من الأسر واثقون تماما، و27,5 في المائة واثقون قليلا، و4,8 في المائة غير واثقون على الإطلاق.

وفيما يخص مساعدة القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا، أوضحت المذكرة أن 8ر45 في المائة واثقون تماما، و2ر30 في المائة واثقون قليلا، و7,5 في المائة غير واثقين على الإطاق.

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وأشارت المندوبية إلى أن التحكم في تطبيق تدابير الوقاية في الأماكن العامة (المطاعم، والمقاهي، والأسواق،… إلخ) ، فإن 50.3 في المائة من الأسرة واثقة تماما، و28,9 في المائة واثقة قليلا، و10.6 في المائة من الأسر غير واثقة على الإطلاق.

وأضاف المصدر ذاته، أنه فيما يخص ظروف اجتياز الامتحانات المدرسية، فإن 54,4 في المائة من الأسرة واثقة تماما، و21,8 في المائة واثقة قليلا، و3,7 في المائة غير واثقة على الإطاق.

أما فيما يتعلق بتنظيم النقل العمومي، فإن 45,4 في المائة واثقة تماما، 32,3 في المائة واثقة قليلا و12,4 في المائة غير واثقة على الإطاق.