«ليركام» يفتح باب الترشح لجائزة الثقافة الأمازيغية

أعلن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، عبر موقعه الإلكتروني، فتح باب الترشح لجائزة الثقافة الأمازيغية برسم سنة 2019.

ويتعلق الأمر بالجائزة الوطنية للإبداع الأدبي الأمازيغي (الشعر، السرد، المسرح وأدب الطفل)، والجائزة الوطنية للفكر والبحث (اللغة، الآداب والفنون، الدراسات والأبحاث وعلوم التربية)، الجائزة الوطنية للترجمة إلى الأمازيغية ومنها، الجائزة الوطنية للتربية والتعليم في مجال الأمازيغية بحرف تيفيناغ، الجائزة الوطنية للمخطوط الأمازيغي، الجائزة الوطنية للفنون (الأغنية، الفيلم، المسرح والرقص الجماعي)، وأخيرا، الجائزة الوطنية للأبحاث والبرامج المعلوماتية.

ويشترط المعهد للترشح لجوائزه مجموعة من الشروط، وهي مبوبة حسب صنف كل جائزة، حيث يمكن للراغبين الاطلاع عليها على موقعه الإلكتروني، على ألا يترشح لجائزة الثقافة الأمازيغية بعمل أو بإنتاج سبق له أن حصل على جائزة وطنية أو دولية.

ويتعين على المترشح الإدلاء بالتصريح بالشرف، مصادق عليه، بأن العمل المترشح به لم يسبق له أن نال جائزة وطنية أو دولية.

ولا يجوز للمترشحين الذين فازوا بأحد أصناف جائزة الثقافة الأمازيغية الترشح لها مرة ثانية إلا بعد مرور خمس سنوات على السنة التي نال خلالها الجائزة. ويلتمس المعهد من الراغبين في الترشح أن يبعثوا ملفات الترشح كاملة، بمحتوياتها الورقية وعلى حوامل رقمية، عبر البريد إلى عنوانه في الرباط، أو تودع لدى كتابة الضبط بالمعهد، خلال أجل أقصاه 20 يوليوز الجاري، على الساعة الثانية عشرة زوالا، كآخر أجل.