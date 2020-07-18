اليمن.. جماهير غير مسبوق في فعالية اليوم السبت بمدينة المكلا

السبت 18 يوليه 2020

احشد جماهير غير مسبوق في فعالية اليوم السبت بمدينة المكلا..



وكشفت مصادر بأن هناك عدد مايقارب 70 حافلة نقل لم يستطع المواطنون من اللحاق بالساحة من كثر الزحف الكبير غير المعهود.

وردد الجماهير في عبارة واحدة ( حضرموت جنوبية، المجلس الانتقالي يمثلنا، والادارة الذاتية مطلبنا).

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وإحتشد الالاف من أبناء محافظة حضرموت، اليوم السبت، في مدينة المكلا، دعماً للإدارة الذاتية التي أعلنها المجلس الإنتقالي الجنوبي برئاسة رئيس الجمعية الوطنية، اللواء أحمد سعيد بن بريك .