شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في روسيا ترتفع إلى 765 ألف والان نبدء بالتفاصيل

سجلت روسيا 6 آلاف و 234 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بزيادة قدرها 8ر0 بالمئة، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 765 ألفا و473 حالة، وفقًا لبيانات نشرها مركز الاستجابة التابع للحكومة الروسية المعني بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت أن نسبة الزيادة البالغة 8ر0 بالمئة التى تم تسجيلها تمثل أقل نسبة ارتفاع في الإصابات اليومية منذ بدء تسجيل البيانات عن تفشي الفيروس في روسيا في آذار/مارس.

وأشارت الوكالة إلى أن أعراض الإصابة بالفيروس لم تظهر على 4ر24 بالمئة من حالات الإصابة الجديدة.

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وأوضحت بلومبرج أن 124 شخصا توفوا نتيجة الإصابة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات في روسيا إلى 12 ألفا و 247 حالة.

وأضافت بلومبرج أن نسبة الوفيات المسجلة في البلاد بلغت نحو 6ر1 بالمئة من حالات الإصابة المؤكدة.

ونوهت بلومبرج إلى تعافي 7490 شخصا من الفيروس، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 546863 حالة، أو ما يمثل نسبة 4ر71 بالمئة من إجمالي المصابين.