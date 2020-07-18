شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 601 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأشار جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، في الإيجاز الصحفي اليومي، إلى ارتفاع مجموع الإصابات إلى 22 ألفا و549 حالة.
كما أعلن فورار عن تسجيل 11 وفاة جديدة، بزيادة 6 وفيات عن اليوم السابق، ليصبح إجمالي الوفيات .1068
وكشف فورار عن تعافي 314 حالة جديدة، ليصبح بذلك عدد الأشخاص الذين تعافوا من المرض 15 ألفا و744، فيما يتواجد 67 مريضا في العناية المركزة.
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