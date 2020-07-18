شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مليون إصابة بكورونا حول العالم والوفيات تتجاوز 602 ألفا والان نبدء بالتفاصيل
بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم 14 مليونا و 108 آلاف و 240 حالة، بينما وصلت حصيلة الوفيات إلى 602 ألفا و 695 حالة وفاة، حسب حصيلة أعلنتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء الساعة 07:06 بتوقيت جرينتش اليوم السبت.
وتصدرت الولايات المتحدة والبرازيل والهند قائمة أعلى الدول من حيث عدد الإصابات.
وتخطت الهند يوم الجمعة حاجز المليون إصابة مؤكدة، بينما تجاوزت حالات الإصابة في البرازيل المليوني إصابة.
وتجاوزت حالات الشفاء 8 ملايين و510 آلاف على مستوى العالم بحسب موقع وولد ميتر للاحصاءات.
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