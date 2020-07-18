التربية تصدر تعليمات تخص امتحانات المرحلة الإعدادية

اصدرت وزارة التربية، السبت، قرارات تخص فترة امتحانات طلبة المرحلة الإعدادية للعام الدراسي الحالي ، من اجل الحفاظ على سلامتهم من الاصابة بوباء "كورونا".
وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "اللجنة الدائمة للامتحانات قامت بتوجيه المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة ، بضرورة التنسيق والتعاون مع المديريات العامة للصحة ومديريات الدفاع المدني، بغية تعفير وتعقيم المراكز الامتحانية قبل موعد بدء الامتحان".
واشارت الى "ضرورة ان تقوم ادارة المركز الامتحاني باستغلال جميع القاعات المتاحة في بناية المركز بحيث تكون المسافة بين طالب وآخر لا تقل عن متراً واحداً لتطبيق مبدأ التباعد الجسدي، فضلاً عن التزام ادارة ومراقبي المراكز الامتحانيه والطلبة بمتطلبات الوقاية الصحية ، التي انبثقت عن الجهات المختصة".
واوضحت الوزارة ان "هذه التعليمات جاءت من اجل الحد من انتشار الوباء والحفاظ على طلبتنا خلال ادائهم للأمتحانات، كما وتمنت الوزارة التوفيق والنجاح لجميع الطلبة الاعزاء لإكمال مسيرتهم العلمية".
واشارت الى "ضرورة ان تقوم ادارة المركز الامتحاني باستغلال جميع القاعات المتاحة في بناية المركز بحيث تكون المسافة بين طالب وآخر لا تقل عن متراً واحداً لتطبيق مبدأ التباعد الجسدي، فضلاً عن التزام ادارة ومراقبي المراكز الامتحانيه والطلبة بمتطلبات الوقاية الصحية ، التي انبثقت عن الجهات المختصة".
واوضحت الوزارة ان "هذه التعليمات جاءت من اجل الحد من انتشار الوباء والحفاظ على طلبتنا خلال ادائهم للأمتحانات، كما وتمنت الوزارة التوفيق والنجاح لجميع الطلبة الاعزاء لإكمال مسيرتهم العلمية".
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