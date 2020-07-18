حصيلة كورونا في المغرب.. وزارة الصحة تكتفي بـ”نشرة” واحدة في اليوم

قررت وزارة الصحة، الاستغناء عن النشرة الصباحية اليومية التي كانت تقدم من خلالها، الحصيلة الصباحية لمستجدات الوضع الوبائي بالمغرب، على أن تكتفي بالنشرة المسائية فقط.

ويأتي قرار وزارة الصحة، الذي شرعت في تنفيذه منذ اليوم السبت، بالتزامن مع أول تصريح أسبوعي، يتعلق بالوضعية ااوبائية لفيروس “كوفيد 19” في المغرب.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت الأسبوع الماضي، أنها ستستمر في بث التصريح اليومي حول تطورات الحالة الوبائية في بلادنا، وستشرك مسؤولي الوزارة على المستوى الجهوي، من خلال تدخلاتهم على القنوات التلفزية الرسمية، خلال النشرات الإخبارية، معلنة أنها ستخصص تصريحا صحفيا، أسبوعيا، يتضمن معطيات مفصلة حول الحالة الوبائية العامة، فضلا عن تضمينه رسائل التحسيس، والتوعية حول الوباء.

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وقالت وزارة الصحة، في بيان لها، أصدرته، الأربعاء ما قبل الماضي،ج، إنه سيتم تقديم مساء كل يوم جمعة، ابتداء من الساعة نفسها، تصريح صحفي أسبوعي على شكل عرض تقديمي مفصل، يوضح تفاصيل الحالة الوبائية (منحنيات تطور الوباء في المغرب من حيث عدد حالات الإصابة المؤكدة، والحالات المستبعدة، والحالات قيد الاستشفاء، إضافة إلى حالات التعافي، وعدد الوفيات، وطبيعة البؤر الوبائية المكتشفة)، كما سيتضمن العرض نفسه رسائل تحسيسية، وتوعوية حول فيروس كورونا المستجد، وكذا الإجراءات الوقائية، الواجب التقيد بها خلال المرحلة الجارية للحد من انتشار هذا الفيروس.

وأشارت الوزارة ذاتها إلى أنها تحرص، منذ بداية الوباء، على تقديم كبسولات تحسيسية حول التدابير الوقائية الموصى باتخاذها لتجنب خطر الإصابة بعدوى الفيروس، إذ تبث هذه الكبسولات مجانا على القنوات “الأولى”، و”دوزيم”، و”ميدي1 تيفي”.

وجددت الوزارة التأكيد أن الحالة الوبائية في بلادنا تبقى مستقرة مع درجة يقظة مرتفعة، خصوصا بعد تخفيف إجراءات الحجر الصحي، كما أن ارتفاع عدد المصابين في الفترة الأخيرة، يرجع بالأساس إلى توسيع دائرة الكشف الجماعي المبكر، والقيام بفحوصات مكثفة، وتتبع المخالطين.