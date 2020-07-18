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طقس الإمارات غداً مغبر غائم جزئياً

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 18 يوليه 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية جنوباً بعد الظهر مع احتمال سقوط بعض الأمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة.

 

والريـاح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 تصل إلى 42 كم/س أحياناً، والخليج العربي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج.

 

ويحدث المد الأول عند الساعة 13:39، والمد الثاني عند 00:07، والجزر الأول عند الساعة 17:37، والجزر الثاني عند الساعة 07:42.

 

وبحر عمان يكون خفيفاً إلى متوسط الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:30، والمد الثاني عند الساعة 20:14، والجزر الأول عند الساعة 15:03، والجزر الثاني عند الساعة 03:09.

 

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

 

المدينة الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

 

أبوظبي 44 32 80 20

 

دبي 43 35 55 20

 

الشارقة 44 33 60 25

 

عجمان 43 32 65 20

 

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أم القيوين 44 33 55 20

 

رأس الخيمة 43 32 50 15

 

الفجيرة 39 32 75 35

 

العين 45 33 50 15

 

ليوا 48 30 65 15

 

الرويس 41 33 75 20

 

السلع 42 32 75 25

 

دلما 40 30 85 50

 

طنب الكبرى 38 33 80 40

 

طنب الصغرى 38 33 80 40

 

أبو موسى 38 33 80 40.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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