ولي عهد أبوظبي: مسبار الأمل ثمرة جهود أبناء الوطن المبدعين

السبت 18 يوليه 2020

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن مسبار الأمل مرحلة جديدة وفارقة في الإمارات والتاريخ العربي، وهو يجسد رؤية الشيخ زايد في الصعود إلى الفضاء.



وقال إنه تابع والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، استعدادات انطلاق المسبار. مشيراً إلى أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تستعد بإذن الله لتحقيق أحد أعظم إنجازاتها بجهود وسواعد كوادرها الوطنية

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وقال عبر حسابه الرسمي في تويتر: "تابعت وأخي محمد بن راشد استعدادات انطلاق مسبار الأمل إلى المريخ، مرحلة جديدة وفارقة في تاريخنا العربي.. تجسد رؤية الشيخ زايد في الصعود إلى الفضاء. الإمارات بقيادة الشيخ خليفة تستعد بإذن الله لتحقيق أحد أعظم إنجازاتها بجهود وسواعد كوادرها الوطنية".

وأكد أن مشروع مسبار الأمل ثمرة جهد نخبة من أبناء الوطن المبدعين، ومشروعنا الأكبر هو استثمارنا بالشباب. وأردف قائلاً: "تحية شكر وتقدير لهم ولأخي محمد بن راشد لاهتمامه الشخصي وإصراره على أن يكون هذا الحدث تاريخا مهما في حياة الإماراتيين ومسيرة الدولة ورؤيتها الطموحة إلى المستقبل".